Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство егеря охотхозяйства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

В совершении указанного преступления подозреваются два жителя Лебяжьевского района 1983 и 1999 годов рождения.

По данным следствия, вечером 21 октября 2020 года егерь совершал объезд вверенных лесных угодий вблизи деревни Юдино Лебяжьевского района и выявил факт незаконного отстрела косули. Он увидел подозреваемых в браконьерстве и стал их преследовать.

Пьяные браконьеры пытались скрыться на автомобиле «Нива-Шевроле». Во время погони они выстрелили в служебный автомобиль УАЗ из охотничьего ружья. Егерь и пассажиры, которые находились в салоне служебного внедорожника, не пострадали.

Подозреваемые задержаны, охотничье ружьё изъято.