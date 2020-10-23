Владимир, , 17:42 — REGNUM Бывший главный врач ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 23 октября в пресс-службе Следственного управления СКР по Владимирской области.

Следствие полагает, что обвиняемый, являясь главным врачом, получил 1 млн 750 тыс. за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования.

Обвиняемый добровольно выдал следствию предмет взятки, он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суда обвиняемый ожидает под домашним арестом. В настоящее время дело с обвинительным заключением передано в суд.

Добавим, что накануне суд вынес решение по делу заместителя главного врача этой же больницы. Как установлено в суде, зимой 2019 года осуждённый получил взятку в размере около 1,1 миллиона рублей также за содействие при проведении электронных торгов, а на стадии подготовки документаций для проведения электронных аукционов предоставил информацию о конкретных технических характеристиках закупаемого медицинского оборудования представителю коммерческих структур. Он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности на срок три года.