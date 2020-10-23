Хасавюрт, Дагестан, , 17:03 — REGNUM Боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов найден застреленным в ресторане, сообщает 23 октября «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление СК по Дагестану.

Тело 35-летнего спортсмена было обнаружено в Хасавюрте в кафе-ресторане с огнестрельным ранением.

По горячим следам задержаны двое подозреваемых. Это 24-летний и 53-летний жители Дагестана. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Источник утверждает, что причиной конфликта между подозреваемыми и убитым стал спор из-за земельного участка и расположенного там дома.

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