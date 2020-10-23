Зерноградский район, Ростовская область, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области суд обязал администрацию Зерноградского района обеспечить жителей Красноармейского сельского поселения водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Инспекция выявила, что властями муниципалитета не были созданы условия, необходимые для подачи населению воды. Оператору был передан лишь один недействующий источник водоснабжения. При этом в собственности районной администрации имеются три действующие артезианские скважины, расположенные на территории Красноармейского сельского поселения.

Суд обязал администрацию передать водоснабжающей компании скважины и построить на хуторе Заполосный объекты водоснабжения.