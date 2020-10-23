Уфа, , 19:07 — REGNUM Долгострой ООО «Стройиндустрии», пострадавший при пожаре, будет достроен в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба администрации Иглинского района.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на встрече администрации района с обманутыми дольщиками долгостроев по ул. Строителей с. Иглино. Граждане переживали, не задержит ли пожар в доме № 1В исполнение решения Наблюдательного совета федерального фонда по достройке домов 1Б, 1В, 1Е.

По словам главы администрации района Николая Самойленко, решение федерального Фонда остается в силе: те, дома, по которым было принято решение по достройке — будут достраиваться. А дольщики домов 1 Г и 1Д получат компенсации.

По словам начальника ПЧ-79 Сергея Якутчика, по предварительным заключениям экспертов, причиной пожара в доме стал поджёг.

Отмечается, что Региональный фонд обманутых дольщиков начнет работу с долгостроями после окончания следственных действий: специалисты Фонда будут контролировать достройку домов.

Сообщается, что все сгоревшие конструкции в доме будут заменены, поэтому дом будет полностью соответствовать всем требованиям жилнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 19 октября спасатели получили сообщение о пожаре в нежилом доме в с. Иглино Иглинского района: в доме горела кровля на площади 10×50 метров. К счастью никто не погиб и не пострадал.

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