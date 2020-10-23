Ижевск, , 16:42 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности в крупном размере») в отношении 45-летнего жителя посёлка Игра. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Мужчина проживал в квартире №32 микрорайона Западный. Накануне в его квартире произошло замыкание электропроводки и возгорание, в результате чего повредился шланг газового котла. В ночь с 7 на 8 марта текущего года он решил согреться, для чего самовольно подключил газовый котел к внутренней сети газоснабжения и уснул.

И-за негерметичности соединения шланга с газовой трубой газ проник в его квартиру, а через зазоры в перекрытии — в квартиру этажом выше. Сформировалась взрывоопасная газовоздушная смесь с последующей детонацией и возгоранием.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 марта произошел пожар в многоквартирном доме на территории посёлка Игра. В результате сгорело шесть квартир, две повреждены частично. В пожаре погибли семейная пара и семилетний ребёнок. Семь человек пострадали, включая самого осужденного, который получил тяжкий вред здоровью.

Кроме того, жильцам дома в связи с уничтожением их имущества причинен ущерб более чем на 14 млн рублей.

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