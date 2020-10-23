Орел, , 16:40 — REGNUM В Орловской области вынесен приговор по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны и труда, сообщила ИА REGNUM 23 октября старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Как установлено в суде, житель Брянска, представившись работником социальной службы, вошел в доверие 90-летней жительницы посёлка Хотынец Орловской области, ветерана Великой Отечественной войны и труда. Он сообщил пожилой женщине, что ей положена ежемесячная денежная доплата к пенсии. Под предлогом помощи в получении доплаты мошенник выманил у женщины 23 тыс. рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя: подсудимый признан виновным и приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Причинённый материальный ущерб ветерану полностью возмещён.