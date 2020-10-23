Уфа, , 18:31 — REGNUM Социально-реабилитационные центры для граждан без определенного места жительства предложили создать в каждом городе в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривали на заседании экспертного совета при комитете по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

По словам уполномоченного по правам человека в Башкирии Рима Каюмова, граждане без определенного места жительства исключены из системы общественных отношений и представляют реальную угрозу обществу: их в последние годы стало больше. В основном это мужчины трудоспособного возраста, имеющие среднее образование, имеющие профессиональные знания или утратившие их. Зачастую они страдают хроническими заболеваниями: токсикоманией, туберкулезом, алкоголизмом. По предварительной оценке, в России таких граждан насчитывается порядка четырех миллионов человек, а в Башкирии — примерно от четырех до пяти тысяч.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Евгения Кустова, в медучреждения таких людей привозит скорая помощь по вызову полиции. Зачастую они находятся в нетрезвом состоянии и нуждаются не в госпитализации: им нужно теплое место, чтобы переночевать. А поскольку у них отсутствуют документы и медицинская страховка, то у больниц возникают проблемы с компенсаций затрат на их лечение. Так, в 2020 году медучреждения оказали медпомощь 730 таким пациентам.

Отмечается, что в Уфе успешно работает один социально-реабилитационный центр для граждан без определенного места жительства, но его явно недостаточно.

Уполномоченный по правам человека в Башкирии считает, что такие учреждения должны быть созданы в каждом крупном городе региона: там нужно проводить ресоциализацию таких людей и создавать условия для возвращения их к нормальной жизни.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии не ведется системная работа с такими людьми. Меры, предпринимаемые полицейскими и сотрудниками социальной защиты, носят несистемный характер.

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