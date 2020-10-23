Салехард, , 16:27 — REGNUM На Ямале вынесен приговор в отношении бывшего директора Ледового дворца Салехарда и трёх её пособников за растрату денежных средств учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года директор Ледового дворца дала указание своему заместителю по экономике и финансам придумать способ хищения денег со счёта Ледового дворца. Зам предложила заключить фиктивные договоры с предпринимателем на ремонт и обслуживание холодильного оборудования, что и было совершено. Сотрудники бухгалтерии ни о чём не догадались, переведя деньги на счёт бизнесмена, который отдал деньги директору дворца. Ущерб учреждению составил 198 тыс. рублей.

Директор Ледового дворца понесла наказание — 400 тыс. рублей штрафа и взыскание 198 тыс. рублей. Предприниматель оштрафован на 200 тыс. рублей, заместитель директора — на пять тысяч рублей.

Сохраняется арест на автомобиль «Кадилак GМТ 265», принадлежащий бывшему директору Ледового дворца Салехарда.