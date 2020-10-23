Севск, Брянская область, , 16:30 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения Volkswagen Transporter с грузовым автомобилем в Севском районе Брянской области 23 октября. Микроавтобус столкнулся со встречным грузовым автомобилем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11:20 на 472 км автодороги М3 «Украина». За рулём микроавтобуса находился 55-летний мужчина. В какой-то момент Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Ford. Водитель микроавтобуса и двое пассажиров (24-летняя девушка и 43-летний мужчина) от полученных травм скончались на месте. 26-летняя и 33-летняя пассажирки Volkswagen госпитализированы.

«Со слов одной из выживших пассажирок, которая получила незначительные травмы, она единственная, кто был пристёгнут ремнём безопасности», — уточнили в ГИБДД.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулём.