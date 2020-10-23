Уфа, , 17:50 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Снег Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром может быть отложение мокрого снега на деревья и провода, гололед, на дорогах гололедица. Ночью 24 октября в республике ожидается понижение температуры до — 5 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

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