Москва, , 16:03 — REGNUM Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе, прошедшем в пятницу, 23 октября, в РАН.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — цитирует слова Андрея Адрианова РИА Новости.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.