Москва, 23 октября 2020, 16:03 — REGNUM Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе, прошедшем в пятницу, 23 октября, в РАН.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, история с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.