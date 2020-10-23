Бирск, Башкирия, , 16:11 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня введен в башкирском г. Бирске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 22 октября к спасателям поступила информация о том, что в 11:50 по местному времени сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске отключили бытовое газоиспользующее оборудование в многоквартирном жилом доме на ул. Интернациональная, д. 122Б из-за негерметичности вентиляционных и дымовых каналов у потребителей газа. Оборудование будет отключено до полного устранения неисправности.

Отмечается, что в пятиэтажном доме расположены 87 квартир с индивидуальным поквартирным газовым отоплением. В них проживают 115 человек, включая 38 детей.

Сообщается, что из-за понижения температуры воздуха, с 12:00 23 октября текущего года и до особого распоряжения в г. Бирске введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сотрудники администрации муниципалитета и работники управляющей компании «Жилфонд» приняли решение об обеспечении жителей каждой квартиры электрическими плитками и электрообогревателями. В настоящее время в готовности содержатся пункты временного содержания вместительностью 600 человек: в гостинице «Бирск» и общежитии кооперативного техникума.

Отмечается, что жильцы дома отказались размещаться в пунктах временного размещения. Сейчас специалисты устраняют нарушения газоснабжения дома.

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