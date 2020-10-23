Джакарта, , 15:43 — REGNUM Сотни тонн рыбы погибли в озере Тоба в Индонезии 23 октября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что инцидент произошел на рыбной ферме. По предварительным результатам, количество мертвой рыбы составило около 109 тонн. Рыба погибла из-за сильного ветра и мелководья.

Согласно источнику, подобный инцидент не повторится. Рыбу, которая осталась в живых, как ожидается, переместят в середину озера, где вода глубже.

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