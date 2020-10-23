Джакарта, , 15:08 — REGNUM Национальная полиция Индонезии назвала имена восьми подозреваемых по делу о пожаре в Генеральной прокуратуре, сообщает Kompas.

По данным полиции, пожар в здании произошел из-за халатности. Известно, что пятеро подозреваемых проводили ремонтные работы на 6-м этаже здания.

Начальник отдела по борьбе с преступностью заявил, что рабочие курили в помещении и это могло вызвать пожар.

Ожидается, что на реконструкцию здания потратят около 350 млрд индонезийских рупий ($23 млн).

Напомним, пожар в Генеральной прокуратуре Индонезии возник 22 августа 2020 года в 18:15 по местному времени. Его удалось потушить на следующий день, 23 августа 2020 года.