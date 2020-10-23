Уфа, , 15:11 — REGNUM Ограничения для предприятий, оказывающих услуги в сфере общественного питания, ввели в Башкирии. Соответствующий указ главы региона 23 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

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Согласно документу, в барах, кафе, ресторанах и аналогичных заведениях (за исключением объектов придорожного сервиса) ограничивается режим работы с 23:00 часов до 6:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сфере услуг в Башкирии начали работать «антиковидные» инспектора, которые проверяют у сотрудников наличие масок, температуру, а также напоминают о соблюдении санитарных норм.

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