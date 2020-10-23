Пролетарский район, Ростовская область, , 14:59 — REGNUM В Ростовской области в ДТП попал патрульный автомобиль. Авария произошла на трассе Котельниково — Песчанокопское, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 22 октября в 19:55 мск на территории Пролетарского района. По предварительной версии случившегося, водитель BMW X3, при совершении обгона в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с патрульным автомобилем, который двигался навстречу с включёнными световыми спецсигналами.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир патрульного автомобиля. Водитель иномарки позже самостоятельно обратилась к врачам.

«В данном ДТП вины сотрудников полиции не усматривается. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

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