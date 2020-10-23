Махачкала, , 14:50 — REGNUM Нефтяная законсервированная скважина «Капиевская» горит в 17 км от села Кумбатар в Ногайском районе Дагестана. В результате пожара никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет, сообщили 23 октября в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Для ликвидации очага возгорания на месте находится совместная группировка сил и средств регионального МЧС и Дагестанского военизированного отряда по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Отмечается, что тушение этого пожара находится на особом контроле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября произошел пожар на территории нефункционирующей нефтебазы в Хасавюртовском районе Дагестана. Ликвидировать возгорание удалось в течение часа. В результате происшествия пострадал один человек.