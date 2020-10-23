Уфа, , 14:21 — REGNUM В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка вблизи железнодорожной станции «Иглино». Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 22 октября на станции «Иглино» поезд травмировал мужчину и двухлетнего мальчика. В результате мужчина погиб на месте, а ребенок скончался в медучреждении. Погибший мужчина был отцом ребенка.

Отмечается, что несмотря на то, что машинист поезда, увидев мужчину и ребенка на колее, экстренно затормозил, а также подал сигнал звуковой сигнал, трагедии избежать не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

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