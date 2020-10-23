Красноярск, , 13:59 — REGNUM Суд 23 октября арестовал красноярского бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова на два месяца — до 21 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Как уточнили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, Быков арестован в рамках уголовного дела об организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух лиц, отпустили под домашний арест.

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Однако в этот же день Быкова вновь задержали.

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В ГСУ СКР по краю сообщили, что бизнесмен был задержан в рамках уголовного дела об организации убийства по найму.

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