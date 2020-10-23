Подпорожье, Ленинградская область, , 13:43 — REGNUM В Ленинградской области сухогруз с 12 членами экипажа совершил выход за левую кромку судового хода, что привело к посадке судна на мель. По факту случившегося начата проверка. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуроры.

ЧП произошло днем 22 октября на 959 км реки Свирь у поселка Вознесенье в Подпорожском районе Ленинградской области.

«Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не имеется», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшедшего проверяются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.