Уфа, , 13:47 — REGNUM Молодую женщину обвинили в убийстве своего дедушки в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 21 октября текущего года в Бижбулякском районе 22-летняя подозреваемая у себя дома ударила своего 81-летнего дедушку холодным оружием.

Отмечается, что скорую помощь вызвала мать девушки, когда придя домой, обнаружила раненного тестя. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.

В настоящее время решают вопрос о проведении в отношении обвиняемой психолого-психиатрической судебной экспертизы в стационаре.

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