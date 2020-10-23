Кан, , 13:39 — REGNUM Четыре человека получили ранения при падении декораций в муниципальном театре французского города Кан. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Le Figaro.

В городе Кан департамента Кальвадос декорации к Королевскому ночному балету упали в оркестровую яму, в результате чего пострадали четыре человека: певец, акробат и два музыканта.

Одному из раненых потребовалась срочная госпитализация.

Напомним, 16 октября министр культуры Франции Розлин Башло призвала смягчить комендантский час, введенный в крупных городах страны из-за распространения SARS-CoV-2, и оставить открытыми после 21:00 театры и кинотеатры.

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