Соледар, ДНР, , 13:08 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из миномёта район посёлка Дзержинское. Об этом сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«ВСУ обстреляли населённый пункт Дзержинское. Выпущено четыре мины калибра 82 мм», — сказано в сообщении.

По данным наблюдателей, обстрел вёлся со стороны оккупированного боевиками ВСУ посёлка Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли из миномётов районы населённых пунктов Яковлевка и Ленинское.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК