Соледар, ДНР, 23 октября 2020, 13:08 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из миномёта район посёлка Дзержинское. Об этом сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным наблюдателей, обстрел вёлся со стороны оккупированного боевиками ВСУ посёлка Водяное.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли из миномётов районы населённых пунктов Яковлевка и Ленинское.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК