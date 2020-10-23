Барнаул, , 13:03 — REGNUM По данным оперативного штаба на 23 октября, к настоящему времени в Алтайском крае выявлено 17 510 носителей SARS-CoV-2, причём только 204 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5379 человек, +49 за последние сутки) и ОРВИ (6 401 человек, +143 за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 377 пациентов (сразу +13 за последние сутки), к ИВЛ подключены 139 пациентов (+2 за последние сутки). Не обошлось без 12 новых летальных случаев.

Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 691 человек. Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 320 человек (+5 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 14 907 пациентов (+148 за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом