Шахты, Ростовская область, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области сгорел мини-цех по производству древесных опилок (стружки) для нужд птицеводства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 23 октября.

В Шахтах сгорел мини-цех по производству опилок ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар в переулке Рыночном в Шахтах вспыхнул примерно в 10:20 мск. Загорелись два соединённых между собой ангара. Внутри помещения находился мини-цех. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пострадавших нет.

Огнём повреждено три деревообрабатывающих станка. Ликвидировать пожар удалось в 11:05 мск. На месте работали 39 человек и 11 единиц техники.