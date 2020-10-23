Ульяновск, , 12:54 — REGNUM Пять жителей Ульяновской области подозреваются в совершении нескольких преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что весной 2019 года безработный местный житель создал преступное сообщество и назвал его «Советские». Группировка представляла собой иерархическую структурированную систему, состоящую из нескольких звеньев. Члены преступного сообщества, используя обрез ружья 16 калибра и три пистолета, занимались рэкетом. Под предлогом криминального покровительства преступники вымогали у предпринимателей денежные средства в размере от 1 тыс. до 40 тыс. рублей ежемесячно. Правоохранительные органы пресекли данную деятельность в ноябре 2019 года.

Подозреваемым лицам, в зависимости от роли и степени участия, предъявлено обвинение за создание преступной организации, участие в преступном сообществе, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 20 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2015 году в Ульяновске были осуждены члены ОПГ «Советские», вымогавшие деньги у курсантов Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации. Приговор вымогателям, которым в совокупности предстоит провести до 20 лет в колонии строго режима, вступил в силу 30 июля.

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