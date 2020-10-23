Красноярск, , 12:34 — REGNUM Свердловский районный суд Красноярска 22 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе Красноярского краевого суда, в ноябре 2019 года возвращавшегося домой мужчину задержали сотрудники ФСБ. Защита настаивает, что они не представились и не показали служебных удостоверений. Во время задержания красноярец распылил в них газовый баллончик.

Свердловский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд вынес приговор в отношении водителя иномарки, который сбил автоинспекторов.

Читайте также: В Перми водитель осуждён за наезд на автоинспекторов