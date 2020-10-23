Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области полиция пресекла деятельность банды, участники которой, по предварительным данным, занимались мошенничеством при продаже автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 23 октября.

Как полагают правоохранители, члены группировки размещали на сайтах и в рекламных буклетах двух автосалонов Ростова-на-Дону объявления о продаже автомобилей по низким ценам и на выгодных условиях. Клиентам предлагали оформить автокредит под низкий процент и «сдать свой старый автомобиль в счёт оплаты нового». Однако при оформлении сделки в кредитных договорах была указана втрое завышенная процентная ставка.

В случае отказа злоумышленники требовали возместить салону неустойку в размере 20% от стоимости автомобиля. Либо потерпевшие в результате сделки получали машины, «комплектация которых не соответствовала заявленной». От действий автомошенников пострадали как минимум 30 жителей Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Один из предполагаемых участников банды задержан.