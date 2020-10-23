София, , 12:05 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса, в котором, по предварительной информации, ехали строители газопровода «Балканский поток», с грузовым автомобилем на дороге Видин — Монтана погибли два человека. Об этом 23 октября сообщает телеканал bTV.

По данным журналистов телеканала, в результате ДТП погибли водитель и один из пассажиров микроавтобуса, водитель грузового автомобиля и ещё четыре рабочих получили травмы и были направлены в медучреждения.

Также известно, что в настоящее время движение в районе произошедшей аварии блокировано, сотрудники полиции ведут работу по выяснению причин инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Марий Эл пострадали пять человек, включая двух фельдшеров и двух полицейских.