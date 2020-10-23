Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Органы Следственного комитета по Ленинградской области начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире дома в деревне Большое Куземкино. Рядом с умершими людьми следователи нашли двоих живых малолетних детей. Об этом 23 октября ИА REGNUM рассказали в региональном СУ СКР.

Как стало известно порталу 47news, тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины были обнаружены еще 11 октября родственниками. Дверь квартиры им открыли пятилетняя дочь и двухлетний сын погибших. По предварительной информации, супруги скончались в ночь с пятницы на субботу после приема пищи.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в СУ СКР по Ленинградской области.

Отметим, дети после осмотра врачами были переданы их родственникам.