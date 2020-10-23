Соледар, ДНР, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские формирования выпустили на донецком направлении три мины, а на мариупольском направлении — пять мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Яковлевка, Ленинское», — сказано в сообщении.

Наблюдатели также заметили проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе населённого пункта Водяное. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в ДНР были зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Применялись гранатомёты различных видов, а также стрелковое оружие.

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