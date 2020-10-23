Саратов, , 11:58 — REGNUM В отношении 33-летнего жителя города Саратов вынесли судебный приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

Мужчина обвинялся по п. «а, в, д, е» ч. 2 чт. 105 УК РФ («Убийство трех лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба иные тяжкие последствия»).

ИА REGNUM напоминает, следствием установлено, что вечером 21 августа 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки по месту жительства в квартире двухэтажного дома на улице Вольской в Саратове, где проживали также его родители и супруга. Мужчина подозревал свою жену в измене и ревновал. Между супругами произошел конфликт на этой почве. В порыве гнева злоумышленник решил расправиться с женой. Ближе к ночи, когда все уже спали, он с помощью зажигалки поджег бытовой мусор в помещении чулана под лестницей на первом этаже дома и покинул его. Прибывшим пожарным удалось извлечь из горящего здания 35-летнюю супругу, 55-летнего отца и 50-летнюю женщину. Отец и жена поджигателя скончались в машине скорой помощи. Мать, несмотря на усилия врачей, скончалась в медицинском учреждении. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

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