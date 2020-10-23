Варшава, , 11:30 — REGNUM Вечером 22 октября на судью польского Конституционного суда Кристину Павлович «напали» двое неизвестных мужчин. Они преградили ей путь домой, снимали на мобильный телефон и требовали объяснить решение трибунала по поводу несоответствия абортов детей с патологиями польской Конституции. Об этом передает Polskie Radio 24.

По словам судьи, когда она вернулась домой и подходила к подъезду, ей путь преградили двое мужчин с требованием объяснить им, зачем Конституционный трибунал принял такое решение. Женщина хотела войти в подъезд, но ей не дали. По ее словам, второй мужчина «в это время снимал и светил фонариком в глаза». Тогда она развернулась и побежала в магазин, мужчины последовали за ней.

Павлович вошла в магазин, а мужчины ждали её у входа. Судья вызвала полицию из магазина. «Выхода у меня не было. Я их боялась, поэтому позвонила в полицию», — сказала она журналистам.

На место подъехала полиция и провели женщину до дома. «Полиция ждала, когда я войду в дом, а после общались с нападающими мужчинами. Мужчины в итоге ушли, всё закончилось устным предупреждением о недопустимости таких действий. Но я боюсь, что они вернутся снова», — заявила судья.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона.