Чебоксары, , 11:23 — REGNUM Ещё одна жительница Чебоксар стала жертвой мошенников. Как сообщает МВД по Чувашии, 28-летняя чебоксарка обратилась в полицию после того, как перевела около 2 млн рублей на счета, продиктованные по телефону якобы сотрудником банка. Неладное она почувствовала только после того, как телефон абонента стал недоступен.

Это далеко не единственный случай уловок аферистов, на которые попадаются доверчивые люди. Совсем недавно в межмуниципальный отдел МВД России «Цивильский» обратился 36-летний мужчина, который лжесотруднику банка перевел 720 тысяч рублей.