Лагос, Нигерия, , 11:19 — REGNUM По меньшей мере 56 человек погибли в Нигерии с начала протестов против «полицейский жестокости» 8 октября, причем 38 человек были убиты на территории страны только во вторник, 20 октября. Об этом сообщает CNN Africa со ссылкой на доклад Amnesty International.

Беспорядки продолжились в четверг, 22 октября, когда в районе Икои города Лагос раздались выстрелы, сообщила CNN очевидец Адукео Огундия, 22-летняя девушка, проживающая в отеле напротив исправительного учреждения Икои. Она сказала, что видела огонь и дым, выходящие из тюрьмы.

«Я видела, как люди выпрыгивали, и огонь все усиливался, везде были чёрные клубы дыма», — рассказала она. «Затем в течение следующих 30 минут была стрельба, они открыли огонь, просто стреляли», — добавила девушка.

Многочисленные очевидцы сообщили CNN, что по меньшей мере 12 демонстрантов были застрелены во вторник, 20 октября, в районе Лекки солдатами, которые затем увезли тела.

В телевизионном обращении вечером в четверг, 22 октября, президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал протестующих воспользоваться реформами, которые проводит правительство, и «противостоять искушению быть использованными некоторыми подрывными элементами для создания хаоса». Президент также призвал нигерийскую «молодежь прекратить уличные протесты и конструктивно вовлечь правительство в поиск решений».

»Ваш голос был услышан четко и ясно, и мы ответим», — заявил президент.

Как передавало ИА REGNUM, после выступления президента Нигерии организаторы просветов призвали молодых людей оставаться дома и соблюдать введённый правительствами некоторых штатов комендантский час. Некоторые эксперты полагают, что данное заявление стало знаком окончания волны протестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Нигерии призвали соблюдать комендантский час