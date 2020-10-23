Ярославль, , 11:07 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки было выявлено 111 новых случаев коронавируса — это максимум за осень 2020 года. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Выздоровели еще 117 человек, новых смертельных случаев не зафиксировано. Как уточнили в региональном штабе, всего на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 1361 пациент: 457 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 904 с типичной клиникой COVID-19 — столько же, сколько и днём ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские МФЦ из-за коронавируса ограничили доступ посетителей