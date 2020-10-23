Йошкар-Ола, , 10:58 — REGNUM Из-за ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Марий Эл пострадали пять человек, включая двух фельдшеров и двух полицейских. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным пресс-службы, авария произошла около 08:00 (совпадает с мск), когда, по предварительной информации, водитель автомашины скорой помощи не выбрал безопасную скорость движения, и из-за этого не справился с управлением и съехал с дороги.

«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 5 человек, из них 2 сотрудника полиции, 2 фельдшера и водитель автомашины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии ведут работу по установлению всех обстоятельств инцидента сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.