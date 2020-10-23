Астрахань, , 10:52 — REGNUM Жительница Астрахани предстанет перед судом по обвинению в убийстве 12-летнего сына, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. 56-летняя жительница Астрахани обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 марта 2020 года обвиняемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении 12-летнего сына — по её утверждению, мальчик 4 марта ушёл в школу и пропал.

«Женщина всячески пыталась запутать следствие, говоря о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также она с точностью опознавала сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив», — уточнили в СК.

Тело ребёнка, залитое бетоном, было обнаружено 19 июня 2020 года под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой, в одном дворе с домом самой фигурантки дела. По версии следствия, 12 летний мальчик 4 марта ушел из дома и вернулся утром следующего дня, что привело к ссоре с матерью. После этого женщина дождалась, пока сын уснёт, ударила его по голове острой частью пластиковой кисточки, а затем гантелью. Тело убитого сына женщина спрятала.

Свою вину обвиняемая признала, она рассказала, где спрятала орудие убийства — на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего. Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой. Дело готовится к передаче в суд.