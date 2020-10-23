Петропавловск-Камчатский, , 10:51 — REGNUM Главное следственное управление расследует уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ продолжают работу на месте происшествия. Проверяются различные версии ЧП.

Осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ. Результаты исследования донных отложений, воды и грунта исключили возможность загрязнения объектами захоронения.

Изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды. Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами.

«По результатам проведённых биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжёлых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сделали предварительное заключение специалисты.

Исследования продолжаются, проводится тщательный мониторинг, установливаются все обстоятельств произошедшего. После проведения всех экспертиз будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росрыболовства Илья Шестаков после обсуждения возможных причин снижения численности лососей у берегов Дальнего Востока и Аляски предложил организовать научную конференцию на международном уровне.