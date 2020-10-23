Воронеж, , 10:32 — REGNUM Нетрезвый водитель устроил гонки с полицией в центре Воронежа — от преследования он пытался уйти даже с повреждённым колесом. За нарушение целого ряда пунктов Правил дорожного движения водитель получил десять суток административного ареста, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

21 октября около 00:35 на проспекте Революции Воронежа инспекторы ОБДПС УМВД России заметили хаотично двигающийся автомобиль BMW 335. Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако водитель требования проигнорировал и попытался скрыться. Двигаясь по улице Ленина в направлении Северного моста, он допустил наезд на бордюрный камень, в результате повредил колесо, но даже это его не остановило — он выехал на встречную полосу и продолжил движение в сторону улицы Остужева. После этого полиции удалось остановить и задержать 28-летнего нарушителя — жителя Новоусманского района.

«У водителя имелись признаки опьянения, при этом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении нарушителя были составлены протоколы по пяти административным статьям. 22 октября мировым судом Железнодорожного района Воронежа мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.