Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM В южной части Екатеринбурга произошёл пожар на стройке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь повредил фасад строящегося 16-этажного здания по улице Щорса, 53. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, оказался повреждён фасад объекта с первого по девятый этаж.

О пожаре стало известно в 10:57 (время местное), в 11:33 пожарным удалось справиться с огнём. «Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС. На месте работают 23 человека и восемь единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелось общежитие Горного университета. Никто не пострадал.

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