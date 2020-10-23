Ярославль, 23 октября 2020, 10:08 — REGNUM Разрушение части капитально отремонтированного Добрынинского путепровода в Ярославле могли произойти по причине ошибок в армировании железобетонной конструкции. Такое мнение содержится в ответе ГАУ ЯО «Яргосстройэксепртиза» прокурору Ярославля Игорю Мокичеву. Копия письма имеется в распоряжении редакции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти в качестве предварительной версии разрушения назвали ошибку проектировщика. Между тем проект прошёл государственную экспертизу. Эксперты настаивают на том, что проект соответствовал всем нормам и не был ошибочным.
По мнению «Яргосстройэкспертизы», к проблемам могли привести ошибки не в проектной, а в рабочей документации.
Эксперты пишут, что проектная документация устанавливает общие параметры объекта и допускает различные варианты их достижения, которые детализируются уже в рабочей документации. В частности, проект не содержал схемы армирования пролетных строении на опорах 1−10. Это должна была предусмотреть рабочая документация. Важным моментом является и последовательность работ. Именно здесь и могла произойти ошибка.
Стоит отметить, что это мнение противоречит официальной позиции заказчика — мэрии Ярославля (и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля»). Кроме того, письмо разъясняет, что пролетные строения 1−10, где произошли разрушения, проектировало не ООО «Каркас», а ООО «СК Ярспец СМУ» в 2015 году. Мэрия же планировала предъявлять претензии к «Каркасу».
Кто разрабатывал рабочую документацию — подрядчик или заказчик, ранее официально не заявлялось. Вероятно, прокуратура также должна дать свою оценку сложившейся ситуации.
Реконструкция моста стоимостью 963 млн рублей ведется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Власти открыли движение по левой части путепровода в мае 2020 года, но вскоре вынуждены были его закрыть. Часть обновленного моста начала разрушаться.
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