Мумбаи, Индия, , 10:08 — REGNUM В торговом центре City Centre Mall, который находится в административном центре западного индийского штата Махараштра — Мумбаи, продолжается сильный пожар. Об этом 23 октября сообщает газета The Hindu.

По информации журналистов издание, возгорание в торговом центре произошло поздно вечером 22 октября, а в ночь на 23 октября пожар увеличился и в настоящее время ему присвоена пятая, самая высокая категория сложности.

Также сообщается, что в настоящее время в работах по ликвидации пожара задействованы 240 сотрудников противопожарных служб и 24 единицы техники, а из расположенного рядом с торговым центром 55-этажного здания эвакуировано примерно 3,5 тыс. человек.

При этом данные о погибших не приводятся, при тушении пожара двое сотрудников противопожарных служб получили ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что прокуратура Забайкальского края инициировала проверку по факту серьезного пожара в здании торгового центра в Чите.