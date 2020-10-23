Чебоксары, , 10:00 — REGNUM Полицейские задержали 23-летнего мужчину, который поджаривал сосиски на Вечном огне Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Видео «события» было опубликовано в одной из социальных сетей, в ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый правонарушитель был держан, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Им оказался татуировщик, который со смехом признался, что в полицию доставлен «за сосиски», но «не хотел ни обидеть, ни сделать плохо, ни осквернить». Род занятий — «татуировки, рисунок», сказал он.

«Материал проверки на основании постановления прокуратуры Калининского района города Чебоксары передан в СУ СК России по Чувашской Республике для принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба ведомства.