Черкесск, , 09:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки. Члены подпольных организаций вербовали сторонников в религиозно-экстремистскую секту объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 23 октября в центре общественных связей ФСБ РФ.

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По данным правоохранителей, численность ячеек составляла свыше 20 человек. Они действовали на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии и в Дагестане — в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш.

Задержанные члены группы выступали за свержение светских законов и институтов власти. Верующих также склоняли к созданию «на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифат», рассказали в ЦОС ФСБ.