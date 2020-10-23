Вологда, , 10:02 — REGNUM В Вологодской области пассажирский поезд насмерть сбил троих подростков, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Несчастный случай произошёл вечером 22 октября на 678-м км станции Вохтога в Вологодской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург, сбил троих подростков — мальчика 2005 года рождения и двоих девочек, 2006 года рождения.

«По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути перед близко идущим поездом, и, несмотря на принятые машинистом все меры экстренного торможения, избежать столкновения не удалось», — уточнили в ведомстве.

Следователями осмотрено место происшествия, проводится осмотр места проживания несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

В свою очередь в Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, несовершеннолетние находились на железнодорожных путях, пропуская грузовой поезд, не успели своевременно покинуть пути и были смертельно травмированы встречным пассажирским поездом. Расследование уголовного дела взято под контроль.