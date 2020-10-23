Пограничный район, Приморский край, , 09:43 — REGNUM На пункте пропуска «Пограничный» в Приморье уже третий день бастуют дальнобойщики — китайские власти из-за коронавируса ужесточили правила въезда на свою территорию.

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На границе скопилось уже больше 200 грузовых машин. Водители отказываются заезжать в Китай — у всех дальнобойщиков требуют справки с отрицательным тестом на коронавирус на английском языке. При этом, что после пересечения российско-китайской границы у водителей берут повторный ПЦР-тест.

Обострило ситуацию и то, что две недели назад пропускная способность в «Пограничном» резко упала — от 15 до 40 грузовиков, сообщил «Логирусу» директор одной из местных транспортных компаний.

Также изменили процедуру погрузки-разгрузки в Китае.

Сначала водитель стоит долго в очереди, чтобы пройти переход, попадая в КНР, водитель вынужден оставить прицеп и вернуться обратно на территорию российского погранпункта, а прицеп буксируют на территорию склада временного хранения и там либо загружают, либо разгружают.

Всё это время водитель вынужден ждать на территории «Пограничного», чтобы забрать свой прицеп. Для повторного заезда в Китай опять стоит в очереди. Процедура занимает неделю.

Транспортники требуют оборудовать либо стационарный, либо передвижной медпункт, в котором бы проводилось тестирование на коронавирус и оформлялись требуемые китайской стороной справки.

Как сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики Чили объявили всеобщую забастовку из-за отсутствия должной реакции властей страны на участившиеся нападения на водителей грузовиков.