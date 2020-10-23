Киев, , 09:21 — REGNUM Следственная комиссия установила причины авиакатастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 22 октября в интервью «РБК-Украина».

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полётов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия», — рассказал он.

По словам чиновника, были также выявлены ошибки в действиях экипажа и нарушения в работе систем самолёта, в частности в работе системы предельного регулирования температуры (ПРТ-24).

«К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полётов, не только этого — последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета», — сообщил Уруский.

Техническая неисправность самолёта привела к нештатной ситуации, которая не должна была завершиться катастрофой, однако свою роль сыграл человеческий фактор, подытожил министр.

Он также добавил, что официальный отчёт был утверждён комиссией 22 октября. Его планируют обнародовать на заседании правительства Украины 28 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родственники курсантов, погибших в результате авиакатастрофы, получили денежные выплаты. Компенсации семьям членов экипажа самолёта планируют выплатить после завершения расследования.

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