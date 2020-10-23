Киев, 23 октября 2020, 09:21 — REGNUM Следственная комиссия установила причины авиакатастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 22 октября в интервью «РБК-Украина».
По словам чиновника, были также выявлены ошибки в действиях экипажа и нарушения в работе систем самолёта, в частности в работе системы предельного регулирования температуры (ПРТ-24).
Техническая неисправность самолёта привела к нештатной ситуации, которая не должна была завершиться катастрофой, однако свою роль сыграл человеческий фактор, подытожил министр.
Он также добавил, что официальный отчёт был утверждён комиссией 22 октября. Его планируют обнародовать на заседании правительства Украины 28 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее родственники курсантов, погибших в результате авиакатастрофы, получили денежные выплаты. Компенсации семьям членов экипажа самолёта планируют выплатить после завершения расследования.
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