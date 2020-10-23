Самара, , 09:01 — REGNUM Второй тест на коронавирус губернатора Самарской области Дмитрия Азарова показал отрицательный результат. Об этом 22 октября он сообщил в эфире ГТРК «Самара».

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По его словам, после инфицирования коронавирусом не обошлось без некоторых симптомов. Несмотря на это, он не переставал работать в дистанционном формате, находясь на самоизоляции: ежедневно проводил совещания в режиме видеоконференций.

Азаров подчеркнул, что никогда не засиживался на больничных, поскольку не привык сдаваться болезням, и обычно выходил на работу раньше положенного срока. В четверг он получил второй отрицательный тест на коронавирус, поэтому считает себя здоровым.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что приступит к работе в ближайший понедельник.

Напомним, что 9 октября губернатор Самарской области сообщил, что заразился коронавирусом и что 14 дней будет работать, находясь на самоизоляции.

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